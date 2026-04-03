ZoomX 泡棉结合碳纤维板，铸就推进感十足的迈步体验。上脚这款特别版 Nike Zoom Fly 6 SE 女子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡棉为步伐提供出色能量回馈；碳纤维 Flyplate 助你加速冲刺，向终点迈进。

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