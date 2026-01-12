Nike Zoom GP Challenge 1.5 PRM 大坂直美同款女子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。别致设计令你仿佛置身风景如画的澳大利亚海岸线，尽情欣赏交织着酸甜色调的海浪。

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

