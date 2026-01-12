Nike Zoom GP Challenge 1.5 PRM

¥1,049

Nike Zoom GP Challenge 1.5 PRM 扬尼克·辛纳同款男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。别致设计令你仿佛置身风景如画的澳大利亚海岸线，尽情欣赏交织着酸甜色调的海浪。配色 300 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。 畅动自如 中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。 强劲抓地 鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出众耐穿性和抓地力。鞋头覆面设计，缔造高磨损区域的耐穿性。

其他细节 后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等动作

鞋舌加垫设计，让你专注鏖战