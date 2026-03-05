 
Nike Zoom JA Fly 4 男子田径短跑钉鞋 - 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色

Nike Zoom JA Fly 4

男子田径短跑钉鞋

24% 折让
  • 显示颜色： 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色
  • 款式： DR2741-101

Nike Zoom JA Fly 4

24% 折让

轻盈短跑钉鞋，外底焕新打造。

穿上 Nike Zoom JA Fly 4 男子田径短跑钉鞋，一马当先冲破终点线，在 100 到 400 米跑中刷新个人纪录。该田径钉鞋轻盈非凡，外底经精心设计，牢固耐穿，鞋面塑就出众透气性，助你心无旁骛，发挥出色表现。

轻盈迅捷

优质鞋面轻盈非凡，带来稳固包覆效果，同时塑就出众透气性。

引爆急速

外底镂空设计，为关键区域提供出色硬度，助你从起跑线迅速出发，保持活力。

系带设计

轻盈鞋带融入凹口设计，略带弹性，塑就稳固贴合感，有效锁定双足，助你轻松应对多种环境。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色
  • 款式： DR2741-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。