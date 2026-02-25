Nike Zoom JA Fly 4
男子田径钉鞋
- 显示颜色： 脉冲柠檬黄绿/荧光冰黄/大学金/耀眼靛紫
- 款式： DR2741-800
Nike Zoom JA Fly 4
轻盈田径钉鞋，外底焕新打造。穿上 Nike Zoom JA Fly 4 男子田径钉鞋，一马当先冲破终点线，在 100 到 400 米跑中刷新个人纪录。该田径钉鞋轻盈非凡，外底经精心设计，牢固耐穿，鞋面塑就出众透气性，助你心无旁骛，发挥出色表现。
轻盈透气，快意难挡
织物鞋面轻盈非凡，带来稳固包覆效果，同时塑就出众透气性。
引爆疾速
外底镂空设计，为关键区域提供出色硬度，助你从起跑线迅速出发，保持活力。
系带设计
轻盈鞋带融入凹口设计，略带弹性，塑就稳固贴合感，有效锁定双足，助你轻松应对多种环境。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
