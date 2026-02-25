Nike Zoom KD 4
杜兰特男子运动鞋
20% 折让
对长角牛队的热爱永不消退。 该 Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋元年款配色起初发布于 2012 年，以长角牛队配色致敬凯文·杜兰特的大学母校。 鞋舌正面中央饰有醒目的长角牛队标志。
- 显示颜色： 沙漠橙/沙漠橙/白色
- 款式： IB3555-800
其他细节
- 合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
- 外底底纹设计，赋予关键部位非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
