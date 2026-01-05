 
Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋 - 沙漠橙/沙漠橙/白色

Nike Zoom KD 4

杜兰特男子运动鞋

10% 折让

对长角牛队的热爱永不消退。 该 Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋元年款配色起初发布于 2012 年，以长角牛队配色致敬凯文·杜兰特的大学母校。 鞋舌正面中央饰有醒目的长角牛队标志。


  • 显示颜色： 沙漠橙/沙漠橙/白色
  • 款式： IB3555-800

其他细节

  • 合成材质和织物组合鞋面，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 外底底纹设计，赋予关键部位非凡抓地力

产品细节

