对长角牛队的热爱永不消退。 该 Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋元年款配色起初发布于 2012 年，以长角牛队配色致敬凯文·杜兰特的大学母校。 鞋舌正面中央饰有醒目的长角牛队标志。

对长角牛队的热爱永不消退。 该 Nike Zoom KD 4 杜兰特男子运动鞋元年款配色起初发布于 2012 年，以长角牛队配色致敬凯文·杜兰特的大学母校。 鞋舌正面中央饰有醒目的长角牛队标志。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。