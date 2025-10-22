 
Zoom LeBron III QS 男子运动鞋 - 白色/金属色/森林绿

Zoom LeBron III QS

男子运动鞋

¥1,299

售罄：

此配色当前无货

Zoom LeBron III QS 男子运动鞋于 2006 年面世，以勒布朗签名系列第三代之姿，将篮球贵族风貌带上街头。Nike Zoom Air 缓震系统、优质皮革细节和复古雄狮标志，使该鞋款初现草稿风貌。


  • 显示颜色： 白色/金属色/森林绿
  • 款式： AO2434-102

经典款型，强势出街

其他细节

  • 耐穿皮革与合成材质组合鞋面，塑就优质外观
  • Zoom Air 缓震系统，营造非凡舒适的迈步体验
  • 碳纤维板带来支撑力和稳定性
  • 橡胶外底搭配深切凹槽，铸就出众抓地力

产品细节

  • 鞋舌饰以雄狮标志
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。