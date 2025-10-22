Zoom LeBron III QS
男子运动鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Zoom LeBron III QS 男子运动鞋于 2006 年面世，以勒布朗签名系列第三代之姿，将篮球贵族风貌带上街头。Nike Zoom Air 缓震系统、优质皮革细节和复古雄狮标志，使该鞋款初现草稿风貌。
- 显示颜色： 白色/金属色/森林绿
- 款式： AO2434-102
Zoom LeBron III QS
¥1,299
经典款型，强势出街
其他细节
- 耐穿皮革与合成材质组合鞋面，塑就优质外观
- Zoom Air 缓震系统，营造非凡舒适的迈步体验
- 碳纤维板带来支撑力和稳定性
- 橡胶外底搭配深切凹槽，铸就出众抓地力
产品细节
- 鞋舌饰以雄狮标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
