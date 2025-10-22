 
Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 女子跑步鞋 - 黑/荷兰橙/闪电灰

Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX

女子跑步鞋

¥1,169

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 女子跑步鞋带你领略野外崎岖山路之美。GORE-TEX 鞋面适宜不同天气，可应对不良天气和崎岖地形，令双足保持干爽。足底搭载 Zoom Air 缓震配置，带来充沛弹力，强效抓地纹路铸就出色抓地力。助力一路畅跑。


  • 显示颜色： 黑/荷兰橙/闪电灰
  • 款式： BV7763-001

助力应对崎岖地形

助力应对崎岖地形

Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 女子跑步鞋带你领略野外崎岖山路之美。GORE-TEX 鞋面适宜不同天气，可应对不良天气和崎岖地形，令双足保持干爽。足底搭载 Zoom Air 缓震配置，带来充沛弹力，强效抓地纹路铸就出色抓地力。助力一路畅跑。

出众设计，适应不同天气

GORE-TEX 鞋面，有助双足在不良天气中保持干爽。

驾驭多种地面的抓地力

外底凸起设计，提供可驾驭马路和小径等地面的强劲抓地力

弹力充沛，一路向前

后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，弹力充沛，铸就出色能量回馈和缓震步履感受。

其他细节

加宽前足设计，营造充裕空间

产品细节

