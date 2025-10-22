Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 女子跑步鞋带你领略野外崎岖山路之美。GORE-TEX 鞋面适宜不同天气，可应对不良天气和崎岖地形，令双足保持干爽。足底搭载 Zoom Air 缓震配置，带来充沛弹力，强效抓地纹路铸就出色抓地力。助力一路畅跑。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。