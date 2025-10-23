Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX
男子跑步鞋
¥1,169
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 男子跑步鞋带你领略野外崎岖山路之美。GORE-TEX 鞋面适宜不同天气，可应对不良天气和崎岖地形，令双足保持干爽。足底搭载 Zoom Air 缓震配置，带来充沛弹力，强效抓地纹路铸就出色抓地力。助力一路畅跑。
- 显示颜色： 银河绿/雾杜松蓝/卡其/黑
- 款式： BV7762-300
助力应对崎岖地形
Nike Zoom Pegasus 36 Trail GTX 男子跑步鞋带你领略野外崎岖山路之美。GORE-TEX 鞋面适宜不同天气，可应对不良天气和崎岖地形，令双足保持干爽。足底搭载 Zoom Air 缓震配置，带来充沛弹力，强效抓地纹路铸就出色抓地力。助力一路畅跑。
出众设计，适应不同天气
GORE-TEX 鞋面，有助双足在潮湿天气中保持干爽。
驾驭多种地面的抓地力
外底凸起设计，提供可驾驭马路和小径等地面的强劲抓地力。
弹力充沛，一路向前
后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，弹力充沛，铸就出色能量回馈和缓震步履感受。
其他细节
加宽前足设计，营造充裕空间且合脚
产品细节
