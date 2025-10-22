 
Nike Zoom Pegasus Turbo 2 女子跑步鞋 - 苍野灰/白色/火焰粉/烟灰

Nike Zoom Pegasus Turbo 2

女子跑步鞋

46% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Pegasus Turbo 2 女子跑步鞋采用轻盈的鞋面，创新泡棉为长距离训练带来革命性的灵敏回弹表现。


  • 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/烟灰
  • 款式： AT8242-009

Nike Zoom Pegasus Turbo 2

46% 折让

强力跑步鞋，轻盈时尚升级

Nike Zoom Pegasus Turbo 2 女子跑步鞋采用轻盈的鞋面，创新泡棉为长距离训练带来革命性的灵敏回弹表现。

匠心设计，透气体验

织物和合成材质鞋面轻盈出众，缔造出色清爽外观和透气感受。

轻盈缓震

轻盈 Nike ZoomX 中底，带来出色的能量回馈。匠心泡棉，打造轻盈缓震的迈步体验。

吸收冲击

橡胶外底可帮助吸收冲击，提供可驾驭多种地面的抓地力。

其他细节

  • 后跟鞋口呈锥形远离跟腱部位，赋予出色舒适感
  • 斜角后跟优化着地体验，缔造平稳过渡表现

产品细节

  • Swoosh 设计延伸至中底，演绎 Nike ZoomX 标志
  • 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/烟灰
  • 款式： AT8242-009

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。