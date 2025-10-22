Nike Zoom Pegasus Turbo 2
女子跑步鞋
46% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Pegasus Turbo 2 女子跑步鞋采用轻盈的鞋面，创新泡棉为长距离训练带来革命性的灵敏回弹表现。
- 显示颜色： 苍野灰/白色/火焰粉/烟灰
- 款式： AT8242-009
Nike Zoom Pegasus Turbo 2
46% 折让
强力跑步鞋，轻盈时尚升级
匠心设计，透气体验
织物和合成材质鞋面轻盈出众，缔造出色清爽外观和透气感受。
轻盈缓震
轻盈 Nike ZoomX 中底，带来出色的能量回馈。匠心泡棉，打造轻盈缓震的迈步体验。
吸收冲击
橡胶外底可帮助吸收冲击，提供可驾驭多种地面的抓地力。
其他细节
- 后跟鞋口呈锥形远离跟腱部位，赋予出色舒适感
- 斜角后跟优化着地体验，缔造平稳过渡表现
产品细节
- Swoosh 设计延伸至中底，演绎 Nike ZoomX 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
