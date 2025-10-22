 
Nike Zoom Rival M 9 男/女跑步鞋 - 白金色/金属银/黑

男/女跑步鞋

¥629
白金色/金属银/黑
微黄绿/活力宝蓝/尘光子色/超级橙

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Rival M 9 男/女跑步鞋是一款满足多种赛事需求的多功能跑步鞋，具备出众缓震性能和贴合感。足弓板带稳固中足，局部覆面增强高磨损区域的耐穿性。


  • 显示颜色： 白金色/金属银/黑
  • 款式： AH1020-005

多功能设计，非凡运动表现

其他细节

  • 后跟部位添加橡胶设计，铸就理想抓地力
  • 足弓板带稳固中足
  • 鞋面搭配局部覆面，提升耐穿性
  • 网眼布设计，轻盈透气
  • 鞋钉外底延伸至足弓下方，为中足提供出众响应性能和强劲支撑力
  • 后跟融入斜向抓地纹路，并搭配硬质橡胶，提升抓地力和耐穿性

产品细节

