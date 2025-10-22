Nike Zoom Rival M 9
男/女跑步鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Rival M 9 男/女跑步鞋是一款满足多种赛事需求的多功能跑步鞋，具备出众缓震性能和贴合感。足弓板带稳固中足，局部覆面增强高磨损区域的耐穿性。
- 显示颜色： 白金色/金属银/黑
- 款式： AH1020-005
Nike Zoom Rival M 9
¥629
多功能设计，非凡运动表现
其他细节
- 后跟部位添加橡胶设计，铸就理想抓地力
- 足弓板带稳固中足
- 鞋面搭配局部覆面，提升耐穿性
- 网眼布设计，轻盈透气
- 鞋钉外底延伸至足弓下方，为中足提供出众响应性能和强劲支撑力
- 后跟融入斜向抓地纹路，并搭配硬质橡胶，提升抓地力和耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
