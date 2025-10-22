Nike Zoom Rival D 10
男/女跑步鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Rival D 10 男/女跑步鞋专为 800 米到 5 公里的比赛而设计，采用足弓板带包裹中足，缔造符合人体构造的版型，兼具出色缓震性能和贴合效果。穿上鞋子系好鞋带，感受稳固的舒适脚感，准备赢得比赛。
- 显示颜色： 黑/星球靛青/浅湛蓝
- 款式： 907566-003
Nike Zoom Rival D 10
¥629
匠心设计，非凡运动表现
其他细节
- 后跟缓震升级，舒适加倍
- 足弓板带稳固中足
- Pebax® 底板配有 5 个可拆卸鞋钉，缔造出众抓地力
- 单层网眼布，轻盈透气
- 鞋头和后跟搭配覆面，造就出色耐穿性
- 泡绵中底，塑就轻盈的回弹缓震效果
- 符合人体构造的鞋头形状，提供充足活动空间，营造舒适贴合感受
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
