Nike Zoom Rival D 10 男/女跑步鞋专为 800 米到 5 公里的比赛而设计，采用足弓板带包裹中足，缔造符合人体构造的版型，兼具出色缓震性能和贴合效果。穿上鞋子系好鞋带，感受稳固的舒适脚感，准备赢得比赛。


  • 显示颜色： 黑/星球靛青/浅湛蓝
  • 款式： 907566-003

匠心设计，非凡运动表现

其他细节

其他细节

  • 后跟缓震升级，舒适加倍
  • 足弓板带稳固中足
  • Pebax® 底板配有 5 个可拆卸鞋钉，缔造出众抓地力
  • 单层网眼布，轻盈透气
  • 鞋头和后跟搭配覆面，造就出色耐穿性
  • 泡绵中底，塑就轻盈的回弹缓震效果
  • 符合人体构造的鞋头形状，提供充足活动空间，营造舒适贴合感受

产品细节

