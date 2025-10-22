Nike Zoom Rival D 10 男/女跑步鞋专为 800 米到 5 公里的比赛而设计，采用足弓板带包裹中足，缔造符合人体构造的版型，兼具出色缓震性能和贴合效果。穿上鞋子系好鞋带，感受稳固的舒适脚感，准备赢得比赛。

Nike Zoom Rival D 10 男/女跑步鞋专为 800 米到 5 公里的比赛而设计，采用足弓板带包裹中足，缔造符合人体构造的版型，兼具出色缓震性能和贴合效果。穿上鞋子系好鞋带，感受稳固的舒适脚感，准备赢得比赛。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。