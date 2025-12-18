Nike Zoom Rival Fly 4
男子公路跑步鞋
¥699
Nike Zoom Rival Fly 4 男子公路跑步鞋，助你轻松提速。轻盈设计结合前足 Air Zoom 缓震配置与匠心泡绵，助你在公路上疾速驰骋，迸发活力，尽情畅跑。
- 显示颜色： 暗蓝黑/阴影绿/爆炸粉/黑
- 款式： IO9565-400
透气网眼
鞋面采用轻盈网眼设计，透气出众。
回弹脚感
前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹的迈步体验和稳定的弹力脚感。
柔软非凡，出众回弹
匠心泡绵带来出众柔软度和回弹性能。
迅疾过渡体验
强韧中足稳定片，塑就迅疾、回弹的过渡体验。
加垫鞋舌
灵感源自赛车的加垫鞋舌，融入打孔设计，舒适透气。
产品细节
- 单鞋重量：约 258 克（男码 44 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
