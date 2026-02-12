 
Nike Zoom Rival Fly 4 Glam 男子公路竞速跑步鞋 - 暗蓝黑/阴影绿/爆炸粉/黑

Nike Zoom Rival Fly 4 Glam

男子公路竞速跑步鞋

¥699

Nike Zoom Rival Fly 4 Glam 男子公路竞速跑步鞋，助你轻松提速。轻盈设计结合前足 Air Zoom 缓震配置与 Cushlon 3.0 泡棉，助你在公路上疾速驰骋，迸发活力，尽情畅跑。


  • 显示颜色： 暗蓝黑/阴影绿/爆炸粉/黑
  • 款式： IO9565-400

透气网眼

鞋面采用轻盈网眼设计，透气出众。

回弹脚感

前足 Air Zoom 缓震配置，缔造出众回弹的迈步体验和稳定的弹力脚感。

柔软非凡，出众回弹

Cushlon 3.0 泡棉带来出众柔软度和回弹性能。

迅疾过渡体验

强韧中足稳定片，塑就迅疾、回弹的过渡体验。

加垫鞋舌

灵感源自赛车的加垫鞋舌，融入打孔设计，舒适透气。

产品细节

  • 单鞋重量：约 258 克（男码 44 码）
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

