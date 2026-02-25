 
Nike Zoom Rival SD 2 男子田径投掷鞋 - 黑曜石色/超级紫罗兰色/宝石绿/脉冲橙

Nike Zoom Rival SD 2

男子田径投掷鞋

22% 折让

灵活贴合，助你全力迎战。Nike Zoom Rival SD 2 男子田径投掷鞋采用合成材质鞋面提供贴合支撑效果；一体式固定带稳固中足，有助提供助跑时的准确度。


  • 显示颜色： 黑曜石色/超级紫罗兰色/宝石绿/脉冲橙
  • 款式： FZ9665-400

其他细节

  • 合成材质鞋面，带来出色支撑效果
  • 一体式固定带包覆中足，塑就稳固贴合感
  • 鞋头和侧边融入网眼布细节，塑就出众透气性
  • 柔韧的纹理外底，助力快速投掷转体，可驾驭潮湿环境
  • 橡胶外底，缔造出众耐穿性

产品细节

  • 泡绵鞋垫
  • 鞋头橡胶加固设计，经久耐穿
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。