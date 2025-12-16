Nike Zoom Rival SD 2
男子田径投掷鞋
¥629
- 显示颜色： 黑曜石色/超级紫罗兰色/宝石绿/脉冲橙
- 款式： FZ9665-400
灵活贴合，助你全力迎战。Nike Zoom Rival SD 2 男子田径投掷鞋采用合成材质鞋面提供贴合支撑效果；一体式固定带稳固中足，有助提供助跑时的准确度。
其他细节
- 合成材质鞋面，带来出色支撑效果
- 一体式固定带包覆中足，塑就稳固贴合感
- 鞋头和侧边融入网眼布细节，塑就出众透气性
- 柔韧的纹理外底，助力快速投掷转体，可驾驭潮湿环境
- 橡胶外底，缔造出众耐穿性
产品细节
- 泡绵鞋垫
- 鞋头橡胶加固设计，经久耐穿
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
