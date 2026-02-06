Nike Zoom Rival Sprint Glam 男子田径短跑钉鞋采用疾速设计，缔造出色爆发力，助你从起跑点一路冲过终点线。该鞋款采用加固轻盈鞋面，提供出色包覆效果，助你迅猛直击弯道和直道。前足底板，在你踮起脚尖奋力冲向终点带时提供强劲支撑力。

外底后跟橡胶为足部落地位置提供耐穿性能，在急停时提供出色抓地力。

Nike Zoom Rival Sprint Glam 男子田径短跑钉鞋采用疾速设计，缔造出色爆发力，助你从起跑点一路冲过终点线。该鞋款采用加固轻盈鞋面，提供出色包覆效果，助你迅猛直击弯道和直道。前足底板，在你踮起脚尖奋力冲向终点带时提供强劲支撑力。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。