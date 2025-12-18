 
Nike Zoom Rotational 6 男子田径投掷鞋 - 煤黑/电子藻绿/蒸气绿/亮杉木绿

Nike Zoom Rotational 6

男子田径投掷鞋

  • 显示颜色： 煤黑/电子藻绿/蒸气绿/亮杉木绿
  • 款式： FZ9606-001

Flywire 飞线结合强韧后跟，助你保持稳定。Nike Zoom Rotational 6 男子田径投掷鞋采用先进技术，专为铅球、链球和铁饼运动员打造。出色设计有助于减少鞋内位移，塑就出众稳定性，适合快速转体竞技。

出色支撑

织物与合成材质组合鞋面，带来出色支撑效果。

稳固贴合

一体式固定带和 Flywire 飞线包裹足弓，塑就稳固贴合感。

耐穿鞋底

前足 Pebax® 支撑板，缔造出众耐穿性。

其他细节

  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力
  • 外置后跟夹设计，提供出色稳定性

产品细节

  • 鞋头和两侧融入网眼布
  • 泡绵中底
  • 鞋头橡胶加固设计，经久耐穿
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
