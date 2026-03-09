Nike Zoom Superfly Elite 2
男子田径钉鞋
¥1,099
轻盈 Atomknit 鞋面结合硬质外底，助你引爆疾速。
Nike Zoom Superfly Elite 2 男子田径钉鞋专为 100 米至 400 米短跑而设计，稳固贴合，缔造轻盈稳定的迈步体验。 外底搭载可拆卸鞋钉，有助在加速冲刺时令双足紧抓跑道。
助力凌跃
AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本，采用轻盈的流线贴合设计，缔造出众透气性。
强劲抓地
外底依据跑者们的反馈数据打造而成， 具有硬度高、重量轻的特点。 外底凸起设计铸就强劲抓地力，助你轻松驾驭转弯跑。
其他细节
- 匠心耐克勾标志，有助减轻鞋身重量
- 凹口鞋带稳固贴合，有助避免鞋带松脱
产品细节
- 100 米 - 400 米短跑运动员的理想选择
- 八颗可拆卸金属鞋钉
- 显示颜色： 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色
- 款式： FZ9662-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
