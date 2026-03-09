 
Nike Zoom Superfly Elite 2 男子田径钉鞋 - 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色

Nike Zoom Superfly Elite 2

男子田径钉鞋

¥1,099
  • 显示颜色： 白色/亮深红/超级紫罗兰色/黑曜石色
  • 款式： FZ9662-101

轻盈 Atomknit 鞋面结合硬质外底，助你引爆疾速。

Nike Zoom Superfly Elite 2 男子田径钉鞋专为 100 米至 400 米短跑而设计，稳固贴合，缔造轻盈稳定的迈步体验。 外底搭载可拆卸鞋钉，有助在加速冲刺时令双足紧抓跑道。

助力凌跃

AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本，采用轻盈的流线贴合设计，缔造出众透气性。

强劲抓地

外底依据跑者们的反馈数据打造而成， 具有硬度高、重量轻的特点。 外底凸起设计铸就强劲抓地力，助你轻松驾驭转弯跑。

其他细节

  • 匠心耐克勾标志，有助减轻鞋身重量
  • 凹口鞋带稳固贴合，有助避免鞋带松脱

产品细节

  • 100 米 - 400 米短跑运动员的理想选择
  • 八颗可拆卸金属鞋钉
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。