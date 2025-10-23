Nike Zoom Vapor 14 Pro TF
男/女人造场地足球鞋
¥799
Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋助你发挥迅疾表现。采用匠心设计，尽可能减少材料，助你在比赛中畅享疾速。
- 显示颜色： 荧光黄/黑/亮深红
- 款式： CV1001-760
超越疾速
精简材料，提升速度
简约织物与合成材质鞋面，采用创新技术，只保留真正所需，有效减轻鞋身重量。
可驾驭多种场地的出色抓地力
基于球员运动研究分析，橡胶外底设计提供多向抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
