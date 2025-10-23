 
Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋 - 荧光黄/黑/亮深红

Nike Zoom Vapor 14 Pro TF

男/女人造场地足球鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋助你发挥迅疾表现。采用匠心设计，尽可能减少材料，助你在比赛中畅享疾速。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑/亮深红
  • 款式： CV1001-760

超越疾速

Nike Zoom Vapor 14 Pro TF 男/女人造场地足球鞋助你发挥迅疾表现。采用匠心设计，尽可能减少材料，助你在比赛中畅享疾速。

精简材料，提升速度

简约织物与合成材质鞋面，采用创新技术，只保留真正所需，有效减轻鞋身重量。

可驾驭多种场地的出色抓地力

基于球员运动研究分析，橡胶外底设计提供多向抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 荧光黄/黑/亮深红
  • 款式： CV1001-760

