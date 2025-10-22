Nike Zoom Vapor Pro HC
女子硬地球场网球鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vapor Pro HC 女子硬地球场网球鞋沿袭 Nike Court Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时提升支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，同时可减轻滞重感。
- 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/二元蓝
- 款式： CZ0222-133
轻盈非凡
Nike Zoom Vapor Pro HC 女子硬地球场网球鞋沿袭 Nike Court Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时提升支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，同时可减轻滞重感。
轻盈透气
耐穿网眼布有助双足保持凉爽。网眼布内侧采用加固设计，为关键部位提供有力支撑。外侧则采用轻薄柔韧覆面，有效提升耐穿性。
精心改良，网球佳选
不对称系带系统可在侧向移动时有效包覆双足。鞋眼采用覆面设计，提升鞋款在滑行运动时的耐穿性。
基于数据设计，造就出众抓地力
匠心外底底纹设计，铸就非凡抓地力的同时不影响滑步表现。低磨损区域摒弃橡胶设计，减轻鞋身重量。
舒适体验，掌控球场
柔软泡绵中底搭载后跟 Zoom Air 缓震配置，塑就轻盈回弹的缓震性能。弹性内衬妥帖包裹双足，缔造出色贴合感。
其他细节
外侧鞋框设计，有助在快速切入时增强双足的稳定性
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 可拆卸鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
