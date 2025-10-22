 
Nike Zoom Vapor Pro HC 女子硬地球场网球鞋沿袭 Nike Court Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时提升支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，同时可减轻滞重感。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/二元蓝
  • 款式： CZ0222-133

轻盈非凡

Nike Zoom Vapor Pro HC 女子硬地球场网球鞋沿袭 Nike Court Air Zoom Vapor X 的人气设计，同时提升支撑力和轻盈感。关键部位采用三层设计，塑就透气耐穿的稳固脚感，同时可减轻滞重感。

轻盈透气

耐穿网眼布有助双足保持凉爽。网眼布内侧采用加固设计，为关键部位提供有力支撑。外侧则采用轻薄柔韧覆面，有效提升耐穿性。

精心改良，网球佳选

不对称系带系统可在侧向移动时有效包覆双足。鞋眼采用覆面设计，提升鞋款在滑行运动时的耐穿性。

基于数据设计，造就出众抓地力

匠心外底底纹设计，铸就非凡抓地力的同时不影响滑步表现。低磨损区域摒弃橡胶设计，减轻鞋身重量。

舒适体验，掌控球场

柔软泡绵中底搭载后跟 Zoom Air 缓震配置，塑就轻盈回弹的缓震性能。弹性内衬妥帖包裹双足，缔造出色贴合感。

其他细节

外侧鞋框设计，有助在快速切入时增强双足的稳定性

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 可拆卸鞋垫
