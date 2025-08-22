Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔女子运动鞋
¥1,099
上脚 Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋，演绎舒适时尚型格。轻盈色调搭配混合材料，塑就分层设计，为鞋款平添精致层次感。同时巧搭金属色耐克勾，打造理想潮鞋！
- 显示颜色： 尘光子色/铁架黑/帆白/金属铬色
- 款式： FD0884-025
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
