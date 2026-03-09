Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔女子运动鞋
21% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/红棕色/珍珠白
- 款式： IO7596-021
Nike Zoom Vomero 5
21% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔女子运动鞋为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配塑料鞋笼设计，带来出色支撑性能
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 幻影灰白/浅土褐/红棕色/珍珠白
- 款式： IO7596-021
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。