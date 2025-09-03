Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 苍野灰/黑/帆白/苍野灰
- 款式： BV1358-001
其他细节
- 网眼布搭配覆面设计，透气耐穿
- Cushlon 泡绵搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹缓震的顺畅迈步体验
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
