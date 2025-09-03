 
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋 - 苍野灰/黑/帆白/苍野灰

Nike Zoom Vomero 5

耐克迈柔男子运动鞋

¥1,099
苍野灰/黑/帆白/苍野灰
黑/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Vomero 5 男子运动鞋为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。透气耐穿材料组合设计，助你从容应对日常挑战；Air Zoom 缓震配置，缔造顺畅迈步体验。


  • 显示颜色： 苍野灰/黑/帆白/苍野灰
  • 款式： BV1358-001

其他细节

  • 网眼布搭配覆面设计，透气耐穿
  • Cushlon 泡绵搭配 Air Zoom 缓震配置，塑就回弹缓震的顺畅迈步体验
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
