 
浅土褐/淡象牙白/大学灰/卡其

Nike Zoom Vomero 5

耐克迈柔男子运动鞋

¥1,199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 该鞋款采用磨边帆布和优质翻毛皮，透气耐穿，塑就纹理外观；搭载 Air Zoom 缓震配置，铸就顺畅迈步体验。


  • 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白/大学灰/卡其
  • 款式： IM6966-104

其他细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 后跟透气孔设计，轻盈透气
  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 侧边搭配塑料鞋笼设计，打造出众支撑性能
  • 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 翻毛皮细节
  • 两副鞋带
