Nike Zoom Vomero 5
耐克迈柔男子运动鞋
13% 折让
Nike Zoom Vomero 5 耐克迈柔男子运动鞋为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。该鞋款采用磨边帆布和优质翻毛皮，透气耐穿，塑就纹理外观；搭载 Air Zoom 缓震配置，铸就顺畅迈步体验。
- 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白/大学灰/卡其
- 款式： IM6966-104
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 后跟透气孔设计，轻盈透气
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 侧边搭配合成材质鞋笼设计，打造出众支撑性能
- 外底融入橡胶细节，铸就非凡抓地力
产品细节
- 翻毛皮细节
- 两副鞋带
- 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白/大学灰/卡其
- 款式： IM6966-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
