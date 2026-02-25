Nike Zoom Vomero Roam
耐克迈柔轻户外版女子冬季款运动鞋
23% 折让
Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版女子冬季款运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。
- 显示颜色： 帆白/橡皮浅褐/赛车蓝/浅石灰
- 款式： HQ2181-100
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，舒适贴合
- 鞋带栓扣便于调节，搭配钩扣设计，带来稳固效果
- 拒水处理结合橡胶挡泥片，有效应对不良天气因素，令双足保持干爽
- Nike Air Zoom 缓震配置，成就非凡缓震表现
- 精简材料用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性
产品细节
- 提拉设计
- 反光细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
