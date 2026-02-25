Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版女子冬季款运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

