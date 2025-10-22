Nike Zoom Vomero Roam 耐克迈柔轻户外版男子运动鞋专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。 耐穿材料结合橡胶挡泥片，有助应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。 厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。