2026 年将迎来马年。Nike Zoom Vomero Roam 马年限定脱缰系列新年款耐克迈柔轻户外版男子冬季款运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。鞋舌提拉环饰有旷野图案，旨在庆贺马年。该鞋款专为城市环境匠心设计，是潮湿天气的理想之选。耐穿材料结合橡胶挡泥片，有效应对运动鞋沾上污垢和水渍的情况。厚实中底，可为你缔造舒适感受和出众格调。

显示颜色： 雾杉木绿/麻线黄/幻影灰白/帆白

款式： IQ1126-317