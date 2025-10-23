 
Nike Zoom Winflo 6 女子跑步鞋 - 白色/白金色/金属银灰

Nike Zoom Winflo 6

女子跑步鞋

41% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Winflo 6 女子跑步鞋运用流线设计创造敏捷速度感，造型轻盈突显立体饱满。前足和后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，为特定区域带来灵敏响应性能。鞋面采用工程网眼设计，优化透气性。


  • 显示颜色： 白色/白金色/金属银灰
  • 款式： AQ8228-100

迅疾新风貌

其他细节

  • 两个 Zoom Air 缓震配置，赋予足底灵敏响应性能和稳固效果
  • 织物和合成材质组合鞋面，兼顾出众结构感和透气性
  • 利落立体版型，造就迅疾外观和脚感
  • 匠心设计包覆双足，打造稳固贴合感
  • 后跟泡棉提供足够的空间，减少跟腱摩擦，达到理想的舒适感
  • 轻盈 Cushlon 泡棉，实现柔软而有弹性的中底缓震效果
  • 外底内侧融入改良版华夫格纹路，铸就强劲抓地力
  • 外底侧边添加橡胶导轨设计，提供缓震效果，而缓冲垫则可提升高磨损区域的耐穿性

产品细节

