Nike Zoom Winflo 6
女子跑步鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Winflo 6 女子跑步鞋运用流线设计创造敏捷速度感，造型轻盈突显立体饱满。前足和后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，为特定区域带来灵敏响应性能。鞋面采用工程网眼设计，优化透气性。
- 显示颜色： 白色/白金色/金属银灰
- 款式： AQ8228-100
迅疾新风貌
其他细节
- 两个 Zoom Air 缓震配置，赋予足底灵敏响应性能和稳固效果
- 织物和合成材质组合鞋面，兼顾出众结构感和透气性
- 利落立体版型，造就迅疾外观和脚感
- 匠心设计包覆双足，打造稳固贴合感
- 后跟泡棉提供足够的空间，减少跟腱摩擦，达到理想的舒适感
- 轻盈 Cushlon 泡棉，实现柔软而有弹性的中底缓震效果
- 外底内侧融入改良版华夫格纹路，铸就强劲抓地力
- 外底侧边添加橡胶导轨设计，提供缓震效果，而缓冲垫则可提升高磨损区域的耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
