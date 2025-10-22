 
Nike Zoom Winflo 7 女子跑步鞋 - 黑/煤黑/白色

¥749

售罄：

此配色当前无货

Nike Zoom Winflo 7 女子跑步鞋采用改良版网眼设计，搭配加厚泡绵，助你一路畅跑。出众缓震性能专为日常跑步而设计，打造心无旁骛的畅跑体验。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： CJ0302-005

足底缓震设计，助力一路畅跑

Nike Zoom Winflo 7 女子跑步鞋采用改良版网眼设计，搭配加厚泡绵，助你一路畅跑。出众缓震性能专为日常跑步而设计，打造心无旁骛的畅跑体验。

轻盈透气

鞋面融入网眼细节，打造透气出众的迈步体验。合成材质纱线质地轻盈，同时缔造稳固脚感。

舒适脚感

后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，为关键区域提供出众缓震性能。

回弹响应，经久耐穿

更多的泡绵带来出色弹性，回弹响应，经久耐穿。

其他细节

后跟稳定包裹设计，助你保持稳固脚感

产品细节

  • 橡胶外底
  • 合成材质与织物材料组合鞋面
