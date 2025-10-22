Nike Zoom Winflo 7
女子跑步鞋
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Winflo 7 女子跑步鞋采用改良版网眼设计，搭配加厚泡绵，助你一路畅跑。出众缓震性能专为日常跑步而设计，打造心无旁骛的畅跑体验。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： CJ0302-005
足底缓震设计，助力一路畅跑
轻盈透气
鞋面融入网眼细节，打造透气出众的迈步体验。合成材质纱线质地轻盈，同时缔造稳固脚感。
舒适脚感
后跟和前足搭载 Zoom Air 缓震配置，为关键区域提供出众缓震性能。
回弹响应，经久耐穿
更多的泡绵带来出色弹性，回弹响应，经久耐穿。
其他细节
后跟稳定包裹设计，助你保持稳固脚感
产品细节
- 橡胶外底
- 合成材质与织物材料组合鞋面
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
