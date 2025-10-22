特立独行，个性风范。Jun Takahashi 和他的 GIRA（Gyakusou 国际跑步协会）团队再度回归，焕新推出佳选单品。Nike ZoomX Vaporfly/Gyakusou 男/女运动鞋脚感轻盈迅疾，助你开辟新纪录之路。增强足底缓震效果并减轻鞋身重量，塑就出众的能量回馈和舒适体验。

特立独行，个性风范。Jun Takahashi 和他的 GIRA（Gyakusou 国际跑步协会）团队再度回归，焕新推出佳选单品。Nike ZoomX Vaporfly/Gyakusou 男/女运动鞋脚感轻盈迅疾，助你开辟新纪录之路。增强足底缓震效果并减轻鞋身重量，塑就出众的能量回馈和舒适体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。