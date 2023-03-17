跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      1. 篮球
        2. /
      2. 鞋类

      篮球 中帮 鞋类

      Jordan篮球
      运动员 
      (0)
      技术 
      (0)
      按价格选购 
      (0)
      品牌 
      (0)
      经典 
      (0)
      尺码 
      (0)
      颜色 
      (0)
      鞋高 
      (1)
      中帮
      宽度 
      (0)
      场地 
      (0)
      扣合类型 
      (0)
      儿童 
      (0)
      运动 
      (1)
      篮球
      适宜装备 
      (0)
      Air Jordan XXXVII Zion
      Air Jordan XXXVII Zion 男子篮球鞋
      Air Jordan XXXVII Zion
      男子篮球鞋
      ¥1,599
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP   男/女篮球鞋
      人气热销
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      男/女篮球鞋
      ¥1,499
      KD15 ASW EP
      KD15 ASW EP 男子篮球鞋
      KD15 ASW EP
      男子篮球鞋
      ¥1,299
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP   男/女篮球鞋
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      男/女篮球鞋
      ¥1,499
      Jordan Zion 2 PF
      Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋
      人气热销
      Jordan Zion 2 PF
      男子篮球鞋
      ¥949
      Giannis Immortality 2 EP
      Giannis Immortality 2 EP 男子户外耐穿实战篮球鞋
      Giannis Immortality 2 EP
      男子户外耐穿实战篮球鞋
      KD15 EP
      KD15 EP 男子杜兰特15实战篮球鞋
      KD15 EP
      男子杜兰特15实战篮球鞋
      ¥1,299
      Nike Air Deldon EP
      Nike Air Deldon EP 篮球鞋
      新品上市
      Nike Air Deldon EP
      篮球鞋
      ¥899
      Jordan Zion 2 (GS)
      Jordan Zion 2 (GS) 大童运动童鞋
      新品上市
      Jordan Zion 2 (GS)
      大童运动童鞋
      ¥649
      Jordan Zion 2 (PS)
      Jordan Zion 2 (PS) 幼童运动童鞋
      新品上市
      Jordan Zion 2 (PS)
      幼童运动童鞋
      ¥499
      Jordan 12 Retro SP (PS)
      Jordan 12 Retro SP (PS) 复刻幼童运动童鞋
      Jordan 12 Retro SP (PS)
      复刻幼童运动童鞋
      ¥699
      Jordan Zion 2 SP PF
      Jordan Zion 2 SP PF 男子篮球鞋
      Jordan Zion 2 SP PF
      男子篮球鞋
      ¥999
      KD14 NRG EP
      KD14 NRG EP 男/女篮球鞋
      KD14 NRG EP
      男/女篮球鞋
      ¥1,299
      Jordan Why Not .5 PF
      Jordan Why Not .5 PF 男子篮球鞋
      Jordan Why Not .5 PF
      男子篮球鞋
      LeBron XIX EP
      LeBron XIX EP 男/女篮球鞋
      售罄
      LeBron XIX EP
      男/女篮球鞋
      Jordan Why Not .6 HTG PF
      Jordan Why Not .6 HTG PF 男子篮球鞋
      Jordan Why Not .6 HTG PF
      男子篮球鞋
      ¥1,199
      Nike Air More Uptempo (GS)
      Nike Air More Uptempo (GS) 大童运动童鞋
      人气热销
      Nike Air More Uptempo (GS)
      大童运动童鞋
      ¥899
      Air Jordan XXXVII PRM PF
      Air Jordan XXXVII PRM PF 男子篮球鞋
      Air Jordan XXXVII PRM PF
      男子篮球鞋
      ¥1,599
      Nike Air Deldon EP
      Nike Air Deldon EP 篮球鞋
      Nike Air Deldon EP
      篮球鞋
      ¥899
      Jordan Why Not .5 HTG
      Jordan Why Not .5 HTG 男子篮球鞋
      Jordan Why Not .5 HTG
      男子篮球鞋
      ¥1,199
      Air Jordan XXXVI Nitro
      Air Jordan XXXVI Nitro 男子实战篮球鞋缓震抓地
      售罄
      Air Jordan XXXVI Nitro
      男子实战篮球鞋缓震抓地
      Nike Air Adjust Force SP
      Nike Air Adjust Force SP 男子运动鞋
      Nike Air Adjust Force SP
      男子运动鞋
      ¥1,699
      Air Jordan XXXVII (GS)
      Air Jordan XXXVII (GS) 大童运动童鞋
      Air Jordan XXXVII (GS)
      大童运动童鞋
      Air Jordan 12 Retro (GS)
      Air Jordan 12 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋
      Air Jordan 12 Retro (GS)
      复刻大童运动童鞋
      ¥999

      Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款