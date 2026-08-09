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大童（7-15 岁） 儿童 人造场地 足球 鞋类(8)

大童（7-15 岁）
儿童 
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩大童 TF 人造场地高帮足球鞋
即将推出
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Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" 哈兰德耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋
售罄
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Nike Jr. Phantom 6 Low Club
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
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