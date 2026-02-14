  1. 跑步
Nike Zoom Fly 6 Glam
Nike Zoom Fly 6 Glam 女子公路竞速跑步鞋
Nike Zoom Fly 6 Glam
女子公路竞速跑步鞋
¥999
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam 女子公路竞速跑步鞋
Nike Vaporfly 4 Glam
女子公路竞速跑步鞋
¥1,699
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 耐克摘星号大童跑步鞋
Nike Star Runner 5
耐克摘星号大童跑步鞋
¥429
Nike Pegasus 41 By You
Nike Pegasus 41 By You 专属定制男子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Pegasus 41 By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥1,099
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You 专属定制男子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Vomero 18 By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥1,199
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You 专属定制男子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Vomero Plus By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥1,399
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 男子公路竞速跑步鞋
Nike Streakfly 2
男子公路竞速跑步鞋
Nike Zoom Rival Fly 4
Nike Zoom Rival Fly 4 男子公路竞速跑步鞋
Nike Zoom Rival Fly 4
男子公路竞速跑步鞋
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride 耐克遨游号大童跑步鞋
人气热销
Nike Stellar Ride
耐克遨游号大童跑步鞋
Nike Streakfly 2 Glam
Nike Streakfly 2 Glam 男子公路竞速跑步鞋
Nike Streakfly 2 Glam
男子公路竞速跑步鞋
¥1,199
Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You 专属定制女子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Vomero Plus By You
专属定制女子公路跑步鞋
¥1,399
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Free RN By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥949
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋
Nike Zegama 2
女子越野跑步鞋
¥1,299
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马女子防水越野跑步鞋
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
耐克飞马女子防水越野跑步鞋
¥1,199
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋
Nike Juniper Trail 3
男子越野跑步鞋
¥699
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX 耐克飞马男子防水越野跑步鞋
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
耐克飞马男子防水越野跑步鞋
¥1,199
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 女子越野跑步鞋
Nike Wildhorse 10
女子越野跑步鞋
¥899
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam 男子公路竞速跑步鞋
Nike Vaporfly 4 Glam
男子公路竞速跑步鞋
¥1,699
Nike Zoom Fly 6 Glam
Nike Zoom Fly 6 Glam 男子公路跑步鞋
Nike Zoom Fly 6 Glam
男子公路跑步鞋
¥999
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马女子公路跑步鞋
Nike Pegasus Plus
耐克超级飞马女子公路跑步鞋
¥1,299
Nike Zoom Rival Fly 4 Glam
Nike Zoom Rival Fly 4 Glam 男子公路竞速跑步鞋
Nike Zoom Rival Fly 4 Glam
男子公路竞速跑步鞋
¥699
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 耐克摘星号幼童跑步鞋
Nike Star Runner 5
耐克摘星号幼童跑步鞋
¥399
Nike Zoom Rival SD 2
Nike Zoom Rival SD 2 男子田径投掷鞋
Nike Zoom Rival SD 2
男子田径投掷鞋
¥629
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 大童一脚蹬跑步鞋
Nike Flex Runner 4
大童一脚蹬跑步鞋
¥399

穿上赤足系列跑步鞋畅快奔驰。Nike 男子跑步鞋集成各种创新工艺和科技手段，打造出众支撑性能、灵活性与贴合表现。赤足系列跑步鞋是名副其实的简约风范运动鞋。选购 Nike Free RN、Free RN Distance 或 Free RN Flyknit 跑步鞋。