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NIKE CORTEZ 运动鞋

1972 年，Bill Bowerman 倾力设计出 Nike Cortez 运动鞋。这是 Nike 面向公众推出的首款田径跑鞋。自此以来，该系列设计几经演变，逐步进入休闲领域，无论是轻质感还是是天气防护性能，都比其他同类鞋款更胜一筹。浏览所有男款女款儿童款 Nike Cortez 运动鞋。