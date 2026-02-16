  1. 跑步
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋
Nike Pegasus Plus
耐克超级飞马男子公路跑步鞋
¥1,349
Nike Revolution 8 EasyOn
Nike Revolution 8 EasyOn 男子公路跑步鞋
Nike Revolution 8 EasyOn
男子公路跑步鞋
¥499
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus 耐克超级稳程男子公路跑步鞋
Nike Structure Plus
耐克超级稳程男子公路跑步鞋
¥1,099
Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You 专属定制男子公路跑步鞋
定制
定制
Nike Vomero 18 By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥1,199
Nike Downshifter 13
Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋（宽版）
Nike Downshifter 13
男子公路跑步鞋（宽版）
Nike Run Swift 3
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋
Nike Run Swift 3
男子公路跑步鞋
Nike Downshifter 13
Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋
Nike Downshifter 13
男子公路跑步鞋
¥549
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus 耐克超级迈柔男子公路跑步鞋
Nike Vomero Plus
耐克超级迈柔男子公路跑步鞋
¥1,299
Nike Run Swift 3
Nike Run Swift 3 男子公路跑步鞋
Nike Run Swift 3
男子公路跑步鞋
Nike Run Defy
Nike Run Defy 男子公路跑步鞋
Nike Run Defy
男子公路跑步鞋
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 男子公路跑步鞋
Nike Revolution 8
男子公路跑步鞋
¥499
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 男子公路竞速马拉松跑步鞋
Nike Alphafly 3
男子公路竞速马拉松跑步鞋
¥2,299
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
Nike Pegasus Premium
耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
¥1,499
Nike Winflo 11
Nike Winflo 11 男子公路跑步鞋
Nike Winflo 11
男子公路跑步鞋
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋
Nike Juniper Trail 3
男子越野跑步鞋
¥699
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus 耐克超级飞马男子公路跑步鞋
Nike Pegasus Plus
耐克超级飞马男子公路跑步鞋
¥1,299
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium 耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
Nike Pegasus Premium
耐克顶级飞马男子公路跑步鞋
¥1,599
Nike Zegama 2
Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋
Nike Zegama 2
男子越野跑步鞋
¥1,299
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 男子越野跑步鞋
Nike Kiger 10
男子越野跑步鞋
¥999
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX 耐克飞马男子防水公路跑步鞋
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
耐克飞马男子防水公路跑步鞋
Nike Winflo 11 GORE-TEX
Nike Winflo 11 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋
Nike Winflo 11 GORE-TEX
男子防水公路跑步鞋
Nike Downshifter 13
Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋
Nike Downshifter 13
男子公路跑步鞋
Nike Quest 6
Nike Quest 6 男子公路跑步鞋
Nike Quest 6
男子公路跑步鞋
Nike Victory 2 Glam
Nike Victory 2 Glam 男子田径钉鞋
Nike Victory 2 Glam
男子田径钉鞋
¥1,399

穿上赤足系列跑步鞋畅快奔驰。Nike 男子跑步鞋集成各种创新工艺和科技手段，打造出众支撑性能、灵活性与贴合表现。赤足系列跑步鞋是名副其实的简约风范运动鞋。选购 Nike Free RN、Free RN Distance 或 Free RN Flyknit 跑步鞋。