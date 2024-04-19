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      Internationalist 鞋类

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      Nike Internationalist By You
      Nike Internationalist By You 专属定制男子运动鞋
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      新品上市
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      专属定制男子运动鞋
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      Nike Internationalist By You
      Nike Internationalist By You 专属定制女子运动鞋
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      Nike Internationalist By You
      专属定制女子运动鞋
      ¥849

      NIKE INTERNATIONALIST 运动鞋

      1982 年，Nike Internationalist 在纽约马拉松赛亮相。自此，Internationalist 便被视为长跑选手的理想选择。现在，Internationalist 系列全新出发，搭载舒适耐穿的组合鞋面和轻盈缓震的注入式 Phylon 泡棉中底，为休闲生活带来一抹新鲜色彩。选购男款女款儿童款