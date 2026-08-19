  1. Jordan
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  2. 鞋类

经典高帮(1)

性别 
(0)
男子
颜色 
(1)
品牌 
(1)
Jordan
运动 
(0)
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club 复刻男子运动鞋
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¥1,399