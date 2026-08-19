  1. 篮球
    2. /
  2. 服装
    3. /
    4. /
  4. 短裤

儿童 篮球 短裤(34)

短裤长裤和紧身裤
儿童 
(0)
男孩
女孩
尺码范围 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(1)
篮球
技术 
(0)
设计亮点 
(0)
功能 
(0)
儿童年龄 
(0)
幼童（3-7 岁）
大童（7-15 岁）
版型 
(0)
衣长/裤长 
(0)
腰型 
(0)
内衬 
(0)
运动员 
(0)
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
人气热销
Nike DNA
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
Nike DNA
Nike DNA 大童速干篮球短裤
Nike DNA
大童速干篮球短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤
Nike
Dri-FIT 大童（男孩）速干网眼布短裤
Ja
Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
Ja
Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
¥269
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Kobe
Kobe Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Kobe
Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
洛杉矶湖人队 Icon Edition
洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤
洛杉矶湖人队 Icon Edition
Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤
金州勇士队 Icon Edition
金州勇士队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤
金州勇士队 Icon Edition
Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Jordan
Jordan Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤
Jordan
Dri-FIT Diamond 下站东单大童速干运动短裤
Jordan
Jordan 大童梭织短裤
Jordan
大童梭织短裤
Jordan
Jordan 大童工装短裤
Jordan
大童工装短裤
Jordan
Jordan 大童工装短裤
Jordan
大童工装短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球比赛短裤
Jordan
Jordan 大童运动短裤
Jordan
大童运动短裤
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
Nike DNA
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 大童速干短裤
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 大童速干短裤
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 幼童速干短裤
Nike
Nike Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Nike
Dri-FIT 大童速干篮球短裤
Kobe
Kobe Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Kobe
Dri-FIT Mamba 科比大童速干短裤
Jordan Prestige
Jordan Prestige 幼童防晒短裤
Jordan Prestige
幼童防晒短裤
Jordan Prestige
Jordan Prestige 幼童防晒短裤
Jordan Prestige
幼童防晒短裤
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
Nike DNA
Dri-FIT 大童（男孩）速干篮球短裤
Jordan Essentials
Jordan Essentials Dri-FIT Brazil Diamond 巴西队大童速干网眼布短裤
Jordan Essentials
Dri-FIT Brazil Diamond 巴西队大童速干网眼布短裤
¥329

儿童篮球短裤

Nike 推出了款式多样的儿童篮球短裤，不论是备战大型比赛，还是日常休闲放松，总有一款能满足你的需求和风格。我们的男孩女孩款短裤均采用创新的 Dri-FIT 技术，令孩子在赛场内外畅享干爽舒适的运动体验。我们同时还推出了质感轻盈的男子篮球短裤，欢迎浏览选购。选购儿童篮球装备鞋款，打造全套搭配。