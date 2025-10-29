  1. 服装
宽松 灰色 慢跑长裤与运动裤

Jordan Flight Fleece Chicago
Jordan Flight Fleece Chicago 男子加绒长裤
Jordan Flight Fleece Chicago
男子加绒长裤
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT 男子加绒直筒篮球长裤
Nike Standard Issue
Therma-FIT 男子加绒直筒篮球长裤
¥599
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh 男子加绒直筒长裤
Nike Solo Swoosh
男子加绒直筒长裤
Nike ACG
Nike ACG Tuff 拒水加绒长裤
Nike ACG
Tuff 拒水加绒长裤
¥799
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒直筒长裤
Jordan Brooklyn Fleece
女子加绒直筒长裤
Jordan Flight
Jordan Flight 女子加绒长裤
Jordan Flight
女子加绒长裤
巴黎圣日耳曼足球俱乐部
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 女子针织长裤
巴黎圣日耳曼足球俱乐部
女子针织长裤
Nike Air
Nike Air 男子法式毛圈长裤
Nike Air
男子法式毛圈长裤
Nike Air
Nike Air 男子加绒长裤
售罄
Nike Air
男子加绒长裤
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干高腰喇叭长裤
人气热销
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 女子速干高腰喇叭长裤
¥699
Nike Tech
Nike Tech Shori 男子宽松长裤
Nike Tech
Shori 男子宽松长裤
¥949
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Realtree 女子加绒长裤
Jordan Brooklyn Fleece
Realtree 女子加绒长裤
Nike Sportswear
Nike Sportswear 男子运动长裤
售罄
Nike Sportswear
男子运动长裤

选购采用新近款式、创新及舒适设计的 Nike 男子慢跑裤和运动裤。挑选一条运动、训练或日常款男子慢跑裤，在功能性与时尚感之间取得巧妙平衡。找到适合你的款型，并浏览标准、修身或紧身剪裁款男子慢跑裤精选新品。选购 Nike 女子、女孩及男孩慢跑裤和运动裤，或挑选一双男子 Nike 鞋款，完善你的造型，彰显个性风范。