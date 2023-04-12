跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      1. 最新上市
        2. /
      2. 篮球
        3. /
      3. 鞋类

      新品上市

      休闲款Jordan跑步篮球足球网球田径
      运动员 
      (0)
      技术 
      (0)
      按价格选购 
      (0)
      品牌 
      (0)
      经典 
      (0)
      尺码 
      (0)
      颜色 
      (0)
      鞋高 
      (0)
      宽度 
      (0)
      运动 
      (1)
      篮球
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 EP
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 EP 篮球鞋实战快速切入
      新品上市
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 EP
      篮球鞋实战快速切入
      ¥1,399
      LeBron XX EP
      LeBron XX EP 男子篮球鞋
      人气热销
      LeBron XX EP
      男子篮球鞋
      ¥1,599
      Giannis Immortality 2 EP
      Giannis Immortality 2 EP 男子户外耐穿实战篮球鞋
      Giannis Immortality 2 EP
      男子户外耐穿实战篮球鞋
      ¥599
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP   男/女篮球鞋
      新品上市
      Nike Air Zoom G.T. Jump EP  
      男/女篮球鞋
      ¥1,499
      KD Trey 5 X EP
      KD Trey 5 X EP 男子篮球鞋
      KD Trey 5 X EP
      男子篮球鞋
      ¥699
      LeBron Witness VII EP
      LeBron Witness VII EP 男子篮球鞋
      LeBron Witness VII EP
      男子篮球鞋
      ¥699
      LeBron Witness VII EP
      LeBron Witness VII EP 男子篮球鞋
      LeBron Witness VII EP
      男子篮球鞋
      ¥699
      KD15 EP
      KD15 EP 男子篮球鞋
      KD15 EP
      男子篮球鞋
      ¥1,299
      Nike Renew Elevate III
      Nike Renew Elevate III 男子实战篮球鞋抗扭透气
      Nike Renew Elevate III
      男子实战篮球鞋抗扭透气
      ¥599
      Jordan Tatum 1 PF
      Jordan Tatum 1 PF 男子篮球鞋
      新品上市
      Jordan Tatum 1 PF
      男子篮球鞋
      ¥899
      Jordan Zion 2 PF
      Jordan Zion 2 PF 男子篮球鞋
      新品上市
      Jordan Zion 2 PF
      男子篮球鞋
      ¥949
      Nike Air Max Impact 4
      Nike Air Max Impact 4 男子篮球鞋
      新品上市
      Nike Air Max Impact 4
      男子篮球鞋
      ¥599
      Jordan Nu Retro 1 Low
      Jordan Nu Retro 1 Low 复刻男子运动鞋
      Jordan Nu Retro 1 Low
      复刻男子运动鞋
      ¥749
      Jordan Nu Retro 1 Low
      Jordan Nu Retro 1 Low 复刻男子运动鞋
      Jordan Nu Retro 1 Low
      复刻男子运动鞋
      ¥749

      Nike 儿童篮球鞋款经匠心设计，能够为稚嫩的双足提供有效的减震保护和轻质支撑。这些鞋款采用 Hyperfuse 结构、Flywire 飞线、Lunarlon 缓震系统等创新技术，打造出具备出众缓震效果和稳定性的舒适耐穿体验。选购男子女子篮球鞋款