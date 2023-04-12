跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      1. 最新上市
        2. /
      2. 足球

      新品上市

      鞋类
      产品类型 
      (0)
      鞋类
      服装
      性别 
      (0)
      男子
      女子
      按价格选购 
      (0)
      儿童 
      (0)
      男孩
      女孩
      颜色 
      (0)
      运动 
      (1)
      足球
      经典 
      (0)
      适宜装备 
      (0)
      Nike Zoom Vapor 15 Elite FG
      Nike Zoom Vapor 15 Elite FG 男子天然硬质草地足球鞋抓地钉鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Elite FG
      男子天然硬质草地足球鞋抓地钉鞋
      ¥1,699
      Nike Zoom Vapor 15 Academy AG
      Nike Zoom Vapor 15 Academy AG 男子人造草地足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Academy AG
      男子人造草地足球鞋
      ¥599
      Zoom Superfly 9 Academy AG
      Zoom Superfly 9 Academy AG 人造草地足球鞋
      新品上市
      Zoom Superfly 9 Academy AG
      人造草地足球鞋
      ¥649
      Nike Zoom Superfly 9 Academy FG/MG
      Nike Zoom Superfly 9 Academy FG/MG 男子多种场地足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Superfly 9 Academy FG/MG
      男子多种场地足球鞋
      ¥649
      The Nike Premier III FG
      The Nike Premier III FG 男子天然硬质草地足球鞋
      新品上市
      The Nike Premier III FG
      男子天然硬质草地足球鞋
      ¥799
      Nike Phantom GX Academy AG
      Nike Phantom GX Academy AG 暗煞系列男子人造草地足球鞋
      新品上市
      Nike Phantom GX Academy AG
      暗煞系列男子人造草地足球鞋
      ¥599
      Nike Legend 9 Pro AG
      Nike Legend 9 Pro AG 男/女人造草地足球鞋抓地钉鞋
      新品上市
      Nike Legend 9 Pro AG
      男/女人造草地足球鞋抓地钉鞋
      ¥999
      Nike Legend 9 Academy AG
      Nike Legend 9 Academy AG 男/女人造草地足球鞋
      新品上市
      Nike Legend 9 Academy AG
      男/女人造草地足球鞋
      ¥599
      Nike Dri-FIT F.C.
      Nike Dri-FIT F.C. 男子短袖足球球衣
      Nike Dri-FIT F.C.
      男子短袖足球球衣
      ¥299
      Nike Dri-FIT F.C.
      Nike Dri-FIT F.C. 男子足球短裤
      Nike Dri-FIT F.C.
      男子足球短裤
      ¥299
      Nike Dri-FIT Strike
      Nike Dri-FIT Strike 男子短袖足球上衣
      Nike Dri-FIT Strike
      男子短袖足球上衣
      ¥299
      Nike Dri-FIT F.C.
      Nike Dri-FIT F.C. 男子短袖图案足球上衣
      Nike Dri-FIT F.C.
      男子短袖图案足球上衣
      ¥259
      Nike Zoom Vapor 15 Academy HG
      Nike Zoom Vapor 15 Academy HG 男子硬地足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Academy HG
      男子硬地足球鞋
      ¥599
      Nike Zoom Vapor 15 Pro HG
      Nike Zoom Vapor 15 Pro HG 男子硬地足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Pro HG
      男子硬地足球鞋
      ¥999
      Nike Zoom Vapor 15 Academy IC
      Nike Zoom Vapor 15 Academy IC 男子室内球场足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Academy IC
      男子室内球场足球鞋
      ¥549
      Nike Zoom Vapor 15 Pro TF
      Nike Zoom Vapor 15 Pro TF 男子人造场地足球鞋
      新品上市
      Nike Zoom Vapor 15 Pro TF
      男子人造场地足球鞋
      ¥799
      Nike Phantom GX Pro DF FG
      Nike Phantom GX Pro DF FG 暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋
      Nike Phantom GX Pro DF FG
      暗煞系列男子天然硬质草地足球鞋
      ¥1,099
      Nike Jr Phantom GX Academy DF AG
      Nike Jr Phantom GX Academy DF AG 暗煞系列幼童/大童人造草地足球童鞋
      Nike Jr Phantom GX Academy DF AG
      暗煞系列幼童/大童人造草地足球童鞋
      ¥499
      Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy AG
      Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy AG 幼童/大童人造草地足球童鞋
      Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy AG
      幼童/大童人造草地足球童鞋
      ¥499
      中国队
      中国队 Nike Dri-FIT 男子赛前足球上衣
      中国队
      Nike Dri-FIT 男子赛前足球上衣
      ¥399
      Nike Dri-FIT Academy
      Nike Dri-FIT Academy 男子短袖足球上衣
      Nike Dri-FIT Academy
      男子短袖足球上衣
      ¥259
      Nike F.C.
      Nike F.C. Dri-FIT 男子足球T恤
      Nike F.C.
      Dri-FIT 男子足球T恤
      ¥229
      Nike Phantom GX Academy TF
      Nike Phantom GX Academy TF 暗煞系列男子人造场地足球鞋
      新品上市
      Nike Phantom GX Academy TF
      暗煞系列男子人造场地足球鞋
      ¥549
      Nike Phantom GX Academy IC
      Nike Phantom GX Academy IC 暗煞系列男子室内/球场足球鞋
      新品上市
      Nike Phantom GX Academy IC
      暗煞系列男子室内/球场足球鞋
      ¥549
      相关类别

      穿上各式 Nike 儿童足球鞋款，一举击败强劲对手。选购 Mercurial 刺客系列、Hypervenom 毒锋系列、Magista 鬼牌系列、Tiempo 传奇系列等最新 Nike 款型。天然硬质草地、天然松软草地、人造场地和室内场地专用战靴供你自由选择。选购儿童足球球衣和手套，备齐全套足球装备。浏览所有儿童服装和鞋款。