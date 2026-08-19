  1. Jordan
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女子 最新上市(21)

鞋类
性别 
(1)
女子
颜色 
(0)
品牌 
(1)
Jordan
运动 
(0)
2026 赛季巴西国家队客场球员版
2026 赛季巴西国家队客场球员版 Jordan Aero-FIT 女子短袖足球球衣
新品上市
2026 赛季巴西国家队客场球员版
Jordan Aero-FIT 女子短袖足球球衣
¥1,099
Jordan
Jordan Dri-FIT 速干头带（1 条）
新品上市
Jordan
Dri-FIT 速干头带（1 条）
¥139
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤
新品上市
Jordan Brooklyn Fleece
女子长裤
¥499
Luka 5
Luka 5 东契奇男子篮球鞋
新品上市
Luka 5
东契奇男子篮球鞋
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫
新品上市
Jordan Brooklyn
女子短款全长拉链开襟连帽衫
¥549
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn 女子短款全长拉链开襟连帽衫
新品上市
Jordan Brooklyn
女子短款全长拉链开襟连帽衫
¥549
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece 女子长裤
新品上市
Jordan Brooklyn Fleece
女子长裤
¥499
Luka 77 PF
Luka 77 PF 东契奇男子篮球鞋
新品上市
Luka 77 PF
东契奇男子篮球鞋
¥699
Jordan Rise
Jordan Rise 半硬顶运动帽
新品上市
Jordan Rise
半硬顶运动帽
¥249
Jordan Club
Jordan Club Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽
新品上市
Jordan Club
Dri-FIT 速干半硬顶高尔夫运动帽
¥229
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对）
Jordan Jumpman
速干护腕 （1 对）
¥149
Jordan Fly
Jordan Fly 软顶速干运动帽
Jordan Fly
软顶速干运动帽
¥229
Jordan Pro
Jordan Pro Wings 软顶运动帽
Jordan Pro
Wings 软顶运动帽
¥289
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated 速干中筒运动袜（1 双）
Jordan Everyday Elevated
速干中筒运动袜（1 双）
¥109
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated 下站东单速干中筒运动袜（3 双）
Jordan Everyday Elevated
下站东单速干中筒运动袜（3 双）
¥129
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated 速干运动短袜（3 双）
Jordan Everyday Elevated
速干运动短袜（3 双）
¥119
Jordan Rise "Tour Yellow"
Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽
Jordan Rise "Tour Yellow"
可调节运动帽
¥249
Jordan Club
Jordan Club 软顶弧形帽檐运动帽
Jordan Club
软顶弧形帽檐运动帽
¥229
Jordan Rise
Jordan Rise 半硬顶运动帽
Jordan Rise
半硬顶运动帽
¥249
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated 速干中筒运动袜（3 双）
Jordan Everyday Elevated
速干中筒运动袜（3 双）
¥119
Luka 77 PF
Luka 77 PF 东契奇男子篮球鞋
Luka 77 PF
东契奇男子篮球鞋