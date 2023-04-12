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      NIKE PRESTO 运动鞋

      Nike Presto 运动鞋于2000年发布，凭借弹性鞋面为双足带来舒适的包覆感和支撑力，一举赢得众多 Nike 鞋迷的青睐。时至今日，Presto 鞋款采用轻盈的支撑结构和贴合的弹性网眼鞋面，进一步升级舒适体验。Nike Presto 提供男款女款供你选购。