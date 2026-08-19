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Presto 鞋类(2)

Nike By You
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男子
女子
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蓝色
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品牌 
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Nike By You
运动 
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Nike Air Presto By You
Nike Air Presto By You 专属定制女子运动鞋
定制
定制
Nike Air Presto By You
专属定制女子运动鞋
¥899
Nike Air Presto By You
Nike Air Presto By You 专属定制男子运动鞋
定制
定制
Nike Air Presto By You
专属定制男子运动鞋
¥899

NIKE PRESTO 运动鞋

Nike Presto 运动鞋于2000年发布，凭借弹性鞋面为双足带来舒适的包覆感和支撑力，一举赢得众多 Nike 鞋迷的青睐。时至今日，Presto 鞋款采用轻盈的支撑结构和贴合的弹性网眼鞋面，进一步升级舒适体验。Nike Presto 提供男款女款供你选购。