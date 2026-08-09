  1. 服装
    2. /
  2. 下装
    3. /
  3. 短裤
    4. /
  4. Dri-FIT

NIKE FIT 高性能服饰科技(79)

短裤长裤和紧身裤紧身裤和打底裤
性别 
(1)
女子
颜色 
(0)
品牌 
(0)
运动 
(0)
跑步
篮球
高尔夫
运动员 
(0)
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干紧身跑步短裤
人气热销
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干紧身跑步短裤
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤
人气热销
ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV 女子速干短裤
¥649
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One 女子速干中腰二合一短裤
Nike Dri-FIT One
女子速干中腰二合一短裤
Jordan Sport Dongdan
Jordan Sport Dongdan Dri-FIT 下站东单女子速干篮球短裤
Jordan Sport Dongdan
Dri-FIT 下站东单女子速干篮球短裤
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
Nike Pro
Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
¥299
Nike Pro
Nike Pro 女子速干二合一训练短裤
Nike Pro
女子速干二合一训练短裤
Nike Zenvy
Nike Zenvy 女子速干高腰骑行短裤
人气热销
Nike Zenvy
女子速干高腰骑行短裤
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤
NikeCourt Collection
Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 女子速干高腰训练骑行短裤
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤
Nike ACG
Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤
¥549
Nike Swift
Nike Swift 女子高腰口袋速干紧身跑步短裤
Nike Swift
女子高腰口袋速干紧身跑步短裤
Nike One
Nike One 女子速干高腰骑行短裤
Nike One
女子速干高腰骑行短裤
Nike Zenvy
Nike Zenvy 女子速干高腰骑行短裤
Nike Zenvy
女子速干高腰骑行短裤
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
Nike Pro
Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT 女子速干篮球短裤
Nike Crossover
Dri-FIT 女子速干篮球短裤
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
Nike Pro
Dri-FIT 女子平整缝线速干高腰塑形训练骑行短裤
Nike Tailored Performance
Nike Tailored Performance Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤
新品上市
Nike Tailored Performance
Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤
¥649
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）
新品上市
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT 女子速干越野跑步短裤（含衬裤）
¥449
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT 女子速干网球短裤
新品上市
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT 女子速干网球短裤
¥499
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT 萨巴伦卡同款女子速干口袋网球短裤
新品上市
NikeCourt
Dri-FIT 萨巴伦卡同款女子速干口袋网球短裤
¥249
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干紧身跑步短裤
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV 基莉·霍奇金森女子速干紧身跑步短裤
¥449
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
Nike Swift Breathe
Dri-FIT 女子速干中腰跑步短裤（含衬裤）
Nike Swift
Nike Swift 女子速干高腰紧身跑步短裤
Nike Swift
女子速干高腰紧身跑步短裤

穿上 Nike 男子跑步短裤，尽情畅跑。13、18、23 厘米等不同裤长设计搭配各式各样的配色与图案，给你丰富选择。不管你是职业马拉松选手，还是想要为你的第一次 6 公里赛跑进行训练准备。你甚至还能找到专为你的跑步类型特别设计的短裤。查找配备有拉链口袋的短裤，以便安全存放你的手机、钥匙或卡。为你喜爱的短裤选购配套的男子跑步鞋，通过出色组合助你攻克长跑挑战。选购女款儿童款跑步短裤，并查看所有男子跑步产品，浏览丰富装备选项。