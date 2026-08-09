  1. Jordan
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  2. 鞋类

经典高帮(1)

性别 
(1)
女子
颜色 
(0)
品牌 
(1)
Jordan
运动 
(0)
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
Air Jordan 1 High OG "Khaki" 女子运动鞋
Air Jordan 1 High OG "Khaki"
女子运动鞋
¥1,399