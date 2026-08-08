科比·布莱恩特以Kobe A.D. 标志他2016年的退役，也象征着这位18次全明星首发球员的成长与转型。这一年，他跟随设计团队一同更新设计，致力于开启他的后篮球时代。我们采访了高级产品经理Tony Grosso与高级创意设计师Ross Klein，从而了解到Kobe A.D.背后的设计故事。