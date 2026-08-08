Kobe A.D.
轻盈灵动，缔造传奇攻势
科比新款战靴旨在致敬曼巴精神，这种精神在那些致力于挑战极限的球员中得以延续。
Kobe A.D.
“曼巴精神就像是一种‘打破砂锅问到底’的精神。总是追求让自己变得更好，并不断给出解决方案，不在乎最终结果如何。”—— 科比·布莱恩特
轻盈支撑
多层网眼布轻盈纤薄，同时提供有力支撑。
灵敏缓震
Lunarlon 泡棉结合 Nike Zoom Air 缓震配置，缔造柔软灵敏的缓震性能，助你保持舒适赛场体验，鏖战到底。
强劲抓地力
精巧底纹设计提供出众抓地力，助力快速切入和移动。
设计揭秘
后篮球时代
科比·布莱恩特以Kobe A.D. 标志他2016年的退役，也象征着这位18次全明星首发球员的成长与转型。这一年，他跟随设计团队一同更新设计，致力于开启他的后篮球时代。我们采访了高级产品经理Tony Grosso与高级创意设计师Ross Klein，从而了解到Kobe A.D.背后的设计故事。
隐性支撑
科比的战靴一直强调球场表现。为了使Kobe A.D. 能提供更卓越的支撑性，他受到主题公园动画电影的启发，致力于将球鞋的性能特点能够微妙地设立在鞋面之下。“最初我们将动态飞线置于球鞋顶部，因此它看上去非常骨感，”Grosso 解释说: “但科比致力于隐藏这些支撑元素，所以我们在运用Flywire来提升飞强度的同时添加了合成面层。”
畅动前足
作为一名球员，科比依靠一系列快速切入、横向移动和各种进攻手段使防守者猝不及防。Kobe A.D.的精心设计是为了配合科比能更快速地去终结比赛。“在前掌处，布满了微型凹槽，”Grosso说道：“它们可以让你的脚灵活舒展，因此这双战靴能够配合你双脚做出任何动作。”