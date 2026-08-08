Nike Zoom Freak 1
旷世罕有
穿上扬尼斯·阿德托昆博的首款签名鞋 Nike Zoom Freak 1，助你掌控全场。出众的前足稳固支撑性、强劲的抓地力和具抗冲击防护的 Zoom Air 缓震配置，衬托出扬尼斯势不可挡的赛场表现，充分展现他勇猛刚强而又迅疾如电的打法。
设计揭秘
Nike Zoom Freak 1
作为扬尼斯的首款签名球鞋，我们精心设计了一款兼备攻防需求的篮球鞋，以这一特别的方式向他和他的家人致敬。
抓地纹路设计，灵感源自家人
为缅怀扬尼斯已故的父亲查尔斯，适应多种变向的抓地纹路以三大块玫瑰花纹为特色。“这些玫瑰是对我父亲的一种纪念，因为他生前很喜欢玫瑰，”扬尼斯表示，“我每迈出一步，他都与我同在，为我助力。”
手足情深
前足牢固的鞋带形成强大的支撑系统，就像阿德托昆博家的兄弟一样。扬尼斯表示，“这些固定带代表我的四个兄弟，他们对我而言就是全世界。从小到大，他们总是提醒我脚踏实地，常保谦逊。”
双层气垫缓震
后跟双层 Zoom Air 缓震配置，铸就灵敏响应的缓震性能，可在高弹跳落地时贴心保护双足。扬尼斯说道，“我在打球时会有很多弹跳动作和快速切入，所以双层缓震设计对我来说真的非常重要。”